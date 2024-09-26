У ніч проти 26 вересня російські війська обстріляли Київ та 8 регіонів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У Запоріжжі внаслідок ударів авіабомбами постраждали щонайменше 8 людей, серед них — дитина. Зруйновано та пошкоджено 12 будинків, зокрема багатоквартирний. Рятувальники ДСНС провели пошукові та аварійно-рятувальні роботи, евакуювали 18 людей.

Війська РФ двічі обстріляли Херсонщину. Унаслідок авіаудару постраждали 2 людини, яких рятувальники деблокували з-під завалів. За даними рятувальників, постраждало літнє подружжя, у дачний будинок якого прилетів КАБ.

Уранці внаслідок падіння уламків БпЛА в Києві пошкоджень зазнали 4 багатоквартирні будинки та 20 автомобілів, сталася розгерметизація газової труби. Постраждали двоє людей: чоловік зазнав поранення, у його дитини — гостра реакція на стрес.

У трьох районах Київської області внаслідок падіння уламків збитих цілей загорілася лісова підстилка та трав’яний настил.

Постраждала 66-річна жителька одного з населених пунктів Київщини. Жінка разом з чоловіком під час атаки перебувала у квартирі, яка зазнала пошкоджень внаслідок падіння уламків. Як зазначається, вона має незначні рани, від допомоги «швидкої» відмовилася.

В Одеському районі унаслідок ракетної атаки загинула 62-річна жінка. Також сталося займання сухої трави, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Також росіяни атакували Донеччину, Харківщину, Сумщину та Івано-Франківщину — там минулося без потерпілих.