У неділю, 28 липня, окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Постраждали 10 людей, серед яких дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма [травма внаслідок вибухової хвилі, яка вливає на слуховий та вестибулярний апарати].

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, обстрілом пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура, кіоск, газогін та лінії електропередачі.

Серед постраждалих є люди з осколковими пораненнями. Двом людям допомогу надали на місці. Ще шестеро звернулися до лікарень.

За даними очільника ОВА, ввечері суботи, 27 липня, росіяни також атакували Нікопольщину.

“Два дрони-камікадзе скерували на Мирівську громаду. Пошкодили парник. По Марганецькій вдарили з важкої артилерії. Випустили з пів десятка снарядів. Якої шкоди там завдав ворог, з’ясовують фахівці”, — написав Лисак.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару авіабомбами ФАБ-500 по Харківській області. Під обстріл потрапило село Богуславка Ізюмського району – там пошкоджено сільськогосподарську базу.

Також від самого ранку неділі російські війська б’ють по Херсонщині. Під ударом ворога опинилось селище Комишани. Постраждала родина, серед них — діти.