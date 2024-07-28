Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, обстрілом пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура, кіоск, газогін та лінії електропередачі.
Серед постраждалих є люди з осколковими пораненнями. Двом людям допомогу надали на місці. Ще шестеро звернулися до лікарень.
За даними очільника ОВА, ввечері суботи, 27 липня, росіяни також атакували Нікопольщину.
“Два дрони-камікадзе скерували на Мирівську громаду. Пошкодили парник. По Марганецькій вдарили з важкої артилерії. Випустили з пів десятка снарядів. Якої шкоди там завдав ворог, з’ясовують фахівці”, — написав Лисак.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару авіабомбами ФАБ-500 по Харківській області. Під обстріл потрапило село Богуславка Ізюмського району – там пошкоджено сільськогосподарську базу.
Також від самого ранку неділі російські війська б’ють по Херсонщині. Під ударом ворога опинилось селище Комишани. Постраждала родина, серед них — діти.
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