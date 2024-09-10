Про це повідомляє DeepState.
“Ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару. Уточнено лінію зіткнення у Торецьку”, – зазначено у повідомленні.
Крім того, противник активно атакує Лисівку з напрямку Новогродівки.
Один із бійців із позивним “Мучной” додав: “Новогродівка-Лисівка: ворог зміг просунутися на пд-зх та засів у гілці, ми її закриваємо касетками, дали команду випалити там все, ми коли відходили там все горіло”.
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