Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, близько 13:55 ворог застосував КАБи, пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, лінії електропередач.
Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
На місці працюють профільні служби над ліквідацією наслідків.
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