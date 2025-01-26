Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, близько 13:55 ворог застосував КАБи, пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, лінії електропередач.
Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
На місці працюють профільні служби над ліквідацією наслідків.