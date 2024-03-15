Російські військові ввечері 15 березня завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Конотопу на Сумщині, повідомила обласна військова адміністрація.

Водночас в ОВА повідомили, що на Сумщині триває евакуація людей із прикордонних територій.

«Лише з Великописарівської громади Охтирського району, де зараз найбільш загострена безпекова ситуація, за останні три дні виїхали понад 180 жителів… Найбільша кількість – 84, з них 20 дітей виїхали з Великої Писарівки після масованих обстрілів громади», – йдеться в повідомленні.