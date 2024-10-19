Російські війська вночі атакували енергетичні об'єкти в Чернігівській області, що призвело до пожежі.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Ворог продовжує атакувати обʼєкти енергопостачання. Вночі завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині”, – йдеться в повідомленні.

Вогонь вдалося локалізувати за кілька годин.

Начальник обласної військової адміністрації зазначив, що загрози для електропостачання на даний момент немає.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня росіяни також завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та “Шахеди.