Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
“Ворог продовжує атакувати обʼєкти енергопостачання. Вночі завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині”, – йдеться в повідомленні.
Вогонь вдалося локалізувати за кілька годин.
Начальник обласної військової адміністрації зазначив, що загрози для електропостачання на даний момент немає.
Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня росіяни також завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та “Шахеди.