Протягом осені 2024 року російські війська зазнавали в середньому 53 втрати на кожен квадратний кілометр території, яку вони захоплювали під час наступу на сході України.

Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

За даними моніторингової групи DeepState, за минулу добу, 5 грудня, війська РФ захопили ще низку населених пунктів України на сході — Новопустинку, Іллінку, Новодмитрівку. А також просунулися в Кураховому, Романівці та біля Успенівки.

За підрахунками ISW, у листопаді російські війська просувалися зі швидкістю близько 27,96 км² на день, захопивши загалом 839 км² в Україні та Курській області, водночас понесли втрати у 45 690 осіб за місяць.

За оцінками аналітиків, у вересні та жовтні втрати російських військ склали близько 80 110 осіб, в обмін на захоплення близько 1517 км² території.

Загалом упродовж періоду інтенсивних наступальних операцій восени 2024 року російські війська втратили приблизно 125 800 солдатів в обмін на 2356 км² здобутків, тобто 53 російські втрати на квадратний кілометр захопленої території України.

Тим часом українські війська, схоже, просунулися в межах операції в Курській області РФ. Аналітики покликаються на геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня.

За повідомленням, українські війська досягли центру села Дар’їно в Суджанському районі.

Один з російських “військових блогерів” стверджує, що штурмові групи російських військ просунулися лісовими масивами поблизу Малої Локні та проводять зачистку, а в районі Миколаєво-Дар’їно відбивають українські контратаки. Однак, за даними ISW, немає підтверджень останніх повідомлень про просування росіян на північ від Суджі.