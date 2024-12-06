Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).
За даними моніторингової групи DeepState, за минулу добу, 5 грудня, війська РФ захопили ще низку населених пунктів України на сході — Новопустинку, Іллінку, Новодмитрівку. А також просунулися в Кураховому, Романівці та біля Успенівки.
За підрахунками ISW, у листопаді російські війська просувалися зі швидкістю близько 27,96 км² на день, захопивши загалом 839 км² в Україні та Курській області, водночас понесли втрати у 45 690 осіб за місяць.
За оцінками аналітиків, у вересні та жовтні втрати російських військ склали близько 80 110 осіб, в обмін на захоплення близько 1517 км² території.
Загалом упродовж періоду інтенсивних наступальних операцій восени 2024 року російські війська втратили приблизно 125 800 солдатів в обмін на 2356 км² здобутків, тобто 53 російські втрати на квадратний кілометр захопленої території України.
Тим часом українські війська, схоже, просунулися в межах операції в Курській області РФ. Аналітики покликаються на геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня.
За повідомленням, українські війська досягли центру села Дар’їно в Суджанському районі.
Один з російських “військових блогерів” стверджує, що штурмові групи російських військ просунулися лісовими масивами поблизу Малої Локні та проводять зачистку, а в районі Миколаєво-Дар’їно відбивають українські контратаки. Однак, за даними ISW, немає підтверджень останніх повідомлень про просування росіян на північ від Суджі.
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