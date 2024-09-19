Упродовж минулої доби, 18 вересня, російські війська втратили на війні проти України ще 1130 солдатів убитими та пораненими. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, армія рф втратила приблизно 638 140 людей.

Про це йдеться у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, росіяни втрачають і свою військову техніку та озброєння. Зокрема: