Про це йдеться у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, росіяни втрачають і свою військову техніку та озброєння. Зокрема:

  • танки —  8705 (+14 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 17 093 (+13);
  • артилерійські системи — 18 177 (+23);
  • РСЗВ — 1189 (+1);
  • засоби ППО — 947;
  • літаки —  369;
  • гелікоптери —  328;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 15 417 (+63);
  • крилаті ракети — 2592;
  • кораблі/катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни — 24 839 (+55);
  • спеціальну техніку — 3109.