Про це йдеться у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, росіяни втрачають і свою військову техніку та озброєння. Зокрема:
- танки — 8705 (+14 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 17 093 (+13);
- артилерійські системи — 18 177 (+23);
- РСЗВ — 1189 (+1);
- засоби ППО — 947;
- літаки — 369;
- гелікоптери — 328;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 15 417 (+63);
- крилаті ракети — 2592;
- кораблі/катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 24 839 (+55);
- спеціальну техніку — 3109.