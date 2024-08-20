Ворог підтримує високу інтенсивність артилерійських обстрілів по позиціях українських захисників на сході та півдні нашої держави. У середньому загарбники витрачають 44,5 тис. боєприпасів на добу.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час онлайн-виступу на Конгресі місцевої та регіональної влади.

За словами головкома, у період з 6 до 14 серпня війська РФ витратили 400,63 тис. артилерійських боєприпасів, або в середньому 44,5 тис. на добу. Це втричі більше, ніж витрачають Збройні сили України – 131,46 тис., або 14,6 тис. на добу відповідно.

Водночас, згідно з даними, які навів Сирський, співвідношення витрачання артилерійських боєприпасів у липні-серпні цього року становило 3:1, тоді як у період січня-травня цього року, – 7:1, або приблизно 70 тис. до 10 тис. щодня.

Крім цього, він нагадав, що в жовтні-грудні 2023 року російські війська витрачали понад 30 тис. артилерійських боєприпасів щодня, тоді як ЗСУ – до 10 тис.. У серпні-вересні 2023 року війська РФ витрачали приблизно 20 тис. щодня, а ЗСУ приблизно 13 тис..

Також головком ЗСУ додав, що ворог обстрілює ракетами критичні об’єкти економіки, цивільну інфраструктуру та ключові об’єкти промислового комплексу України.

“Від початку широкомасштабної агресії противник застосував понад 9600 ракет і майже 14 тис. ударних дронів. Засобами протиповітряної оборони знищено понад 2400 ракет і 9200 безпілотників”, – проінформував Сирський.