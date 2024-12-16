Протягом минулої доби окупанти обстріляли Запорізьку область, завдавши 201 удар по 11 населених пунктів.

Про це сказав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Авіаудари: російські війська завдали 3 авіаційних удари по Гуляйполю та Новодарівці.

російські війська завдали 3 авіаційних удари по Гуляйполю та Новодарівці. Дрони-камікадзе: 112 ударів безпілотників різних модифікацій були спрямовані на Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Темирівку, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

112 ударів безпілотників різних модифікацій були спрямовані на Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Темирівку, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське. РСЗВ: під обстріл із реактивних систем залпового вогню потрапила Мала Токмачка.

під обстріл із реактивних систем залпового вогню потрапила Мала Токмачка. Артилерія: зафіксовано 85 артударів по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

Внаслідок атак зруйновано житлові будинки та об’єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв серед мирного населення немає.