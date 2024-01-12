Це триватиме до тих пір, поки американський Конгрес схвалить нове фінансування.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу.

Він пояснив, що Вашингтон надав останній пакет військової допомоги, на який вистачило грошей. Йдеться про виділення 250 мільйонів доларів, про що оголосили ще 27 грудня 2023-го.

“Допомога, яку ми надавали, зараз зупинилася. Атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються. І зараз… вони використовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи. Отже, потреба є гострою саме зараз, особливо в ці зимові місяці”, – наголошує Кірбі.