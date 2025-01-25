Про це президент сказав у відповідь на запитання журналістів на брифінгу за підсумками зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду, передає Суспільне.
“Знаю, що було обмеження гуманітарних програм, програм для інституцій у всьому світі. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.
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