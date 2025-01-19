Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова за перші 20 днів своєї роботи отримала 3876 звернень. Найчастішими причинами звернень є відсутність направлень на військово-лікарську комісію та лікування після поранень, а також проблема переміщення між підрозділами.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Як стверджує Решетилова, військові скаржаться, що не можуть отримати направлення на лікування після поранень, на термінові та планові операції, наслідки важких контузій, панічні атаки й гострі постравматичні розлади.

“Зі звернень видно, що не виконувати рекомендації медиків, навіть власного підрозділу — дуже часто є позицією командира. Жодного індивідуального підходу і розгляду”, — зазначила військова омбудсменка.

Також Решетилова написала, що військовослужбовці місяцями страждають від хвороб і це стає причиною того, що вони “дуже часто просто йдуть у СЗЧ, щоб отримати медичну допомогу”.

Вона зауважила, що їй іноді доводиться особисто телефонувати командирам, аби роз’яснити ситуацію і “просити, щоб підписали рапорт”.

“Але так не має бути. Увага до стану здоров’я військовослужбовця має стати пріоритетом як військових медиків, командирів підрозділів, так і всієї системи загалом”, — наголосила вона.

Серед інших проблем, які окреслила омбудсменка, є переведення між військовими частинами, коли командири спеціально переводять військовослужбовців усупереч їхній волі на інші посади.

Також Решетилова згадала про проблему СЗЧ, звернення від родин військовополонених та зниклих безвісти, а також історії про катування, побиття і жорстоке поводження від власного командування. Частина звернень до Решетилової не стосувалися захисту військовослужбовців — люди просто “шукають справедливості та намагаються звертатися до всіх органів влади”, щоб привернути увагу до своїх проблем.