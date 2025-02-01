Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

“Ніщо не може бути виправданням холоднокровного вбивства. Ніщо не може виправдати заклики до переслідувань військовослужбовців, які стоять на захисті власної держави і сумлінно виконують свій обовʼязок. Ті коментатори, які підтримують вбивцю (переконана, що в унісон з російськими ботами) – інфантильна і маргінальна частина українського суспільства. Їх активність у соцмережах створює враження масовості, проте це не так”, – прокоментувала вона вбивство військового ТЦК у Пирятині.

Решетилова також висловила переконання, що абсолютна більшість українських громадян памʼятають і усвідомлюють, що над нашою державою висить загроза знищення ворогом. І від цієї загрози нас захищають тільки Сили оборони – іншого захисту немає.

“Честь і світла памʼять Воїну, який вистояв у жорстоких боях з агресором, проте підступно був убитий в тилу. Найщиріші співчуття рідним, близьким, побратимам”, – додала вона.

Нагадаємо, вранці 1 лютого на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов’язаних до 199-го навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).