Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Документ пропонує дозволити іноземцям і людям без громадянства підписувати контракти зі Збройними силами України, Державною спецслужбою транспорту та Національною гвардією.

Законопроєкт передбачає створення Центру рекрутингу іноземців, де вони проходитимуть перевірку.

Під час неї планують з’ясовувати:

  • чи законно вони перебувають на території України;
  • чи були вони притягнені до адміністративної чи кримінальної відповідальності за законами України;
  • чи повʼязані вони з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;
  • а також інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої людини на військову службу за контрактом.