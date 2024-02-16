Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ситуації навколо оборони Авдіївки Донецької області військове керівництво має діяти так, щоб мінімізувати втрати та зберегти життя українських захисників.

«Щодо Авдіївки – ситуація там не перший день. Ми пам’ятаємо, що робить росія з нашими містечками й селами. Вони не заспокояться, поки повністю не зруйнують усе живе, що там є. Наші люди, наші військові героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога до просування вперед», — Зеленський

Глава держави наголосив, що постійно перебуває в контакті з військовим керівництвом і детально поінформований про поточну ситуацію в Авдіївці.