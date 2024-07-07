Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

Там уточнили, що російський літак вдалося збити на Покровському напрямку. Військові розповіли, що тепер російський літак «догорає в степах українського Донбасу».

Нагадаємо, раніше російський Су-25 вдалося збити бійцям 31 бригади Національної гвардії України. А за останні пів року Сили оборони знищили понад 30 літаків російської армії.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, ЗСУ знищили 360 літаків та 326 гелікоптерів окупантів.