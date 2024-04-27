Губернатор краю Кондратьєв повідомив, що вранці було збито більше десяти дронів, які намагалися атакувати НПЗ і інші об’єкти інфраструктури в кількох районах. В телеграм-каналах показали момент атаки.

«Ніч на суботу стала в прямому сенсі вибуховою для військового аеродрому «Кущевск», а також для Ільського та Слов’янського НПЗ в Краснодарському краї Росії. «Бавовна» на ці об‘єкти завітала завдяки дронам СБУ», – зауважили у правоохоронних органах.

Повідомляється, що Служба безпеки підтримала Сили оборони і спільно з ними діяла під час атаки на військовий аеродром. На аеродромі було розміщено багато військових літаків, РЛС та засобів РЕБ.

Крім того, за даними, БПЛА СБУ нанесли удари по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського нафтопереробних заводів. Зазначається, що ці об’єкти є ключовими технологічними об’єктами заводів. Після ударів на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.