Військовослужбовці, які самовільно залишили свої частини вперше, замість ув’язнення почали повертатись у зону бойових дій.

Верховна Рада прийняла зміни в законопроєкті №12095.

Згідно з ним, відтепер для військовослужбовців, які вперше самовільно залишили в/ч або місця служби чи дезертували, а потім добровільно повернулись до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу – військова служба і дія контракту продовжується.

Додатково, в такому випадку скасовуються розпочаті кримінальні провадження щодо порушення статей 407 і 408 ККУ у відношенні цього військовослужбовця.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що у грудні 2023 року один з військовослужбовців без відповідних наказів залишив розташування військової частини. ДБР встановило його місцеперебування — чоловік був затриманий, йому повідомили про підозру.