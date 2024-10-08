Верховна Рада прийняла зміни в законопроєкті №12095.
Згідно з ним, відтепер для військовослужбовців, які вперше самовільно залишили в/ч або місця служби чи дезертували, а потім добровільно повернулись до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу – військова служба і дія контракту продовжується.
Додатково, в такому випадку скасовуються розпочаті кримінальні провадження щодо порушення статей 407 і 408 ККУ у відношенні цього військовослужбовця.
У Державному бюро розслідувань повідомили, що у грудні 2023 року один з військовослужбовців без відповідних наказів залишив розташування військової частини. ДБР встановило його місцеперебування — чоловік був затриманий, йому повідомили про підозру.
Під час судового розгляду військовослужбовець заявив клопотання про звільнення його від відповідальності через бажання продовжувати військову службу в одній із частин, командир якої надав згоду на зарахування.
Наприкінці вересня 2024 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив рішення його не ув’язнювати.
Також, як повідомили у ДБР, суди звільнили від кримінальної відповідальності ще трьох військових, які залишили місце служби у 2022−2024 роках.
У ДБР підкреслили, що самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене в бойовій обстановці, карається позбавленням волі до 10 років.
«Ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити без докорів сумління та конфліктів із Законом», — наголосили у Бюро.