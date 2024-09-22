Про це пише The Wall Street Journal.

Йдеться про літо 2022 року. Журналіст видання тоді відвідав острів Зміїний і поспілкувався з офіцерами спецпідрозділу “Тимур”, елітного підрозділу військової розвідки України, які брали участь у відвоюванні острова влітку 2022 року.

Як пише видання, кадровий військовий Рамзес і п’ять інших спецпризначенців зі спецпідрозділу “Тимур” повернулися на острів, щоб забезпечити контроль України над ним.

Вони наблизилися до скелі на західній стороні острова на низько нахиленому річковому судні під покровом темряви. Четверо з них на чолі з Рамзесом піднялися на скелю і повільно пробралися крізь будівлі та повз техніку, яка була замінована росіянами, що відходили. Під дощем і туманом вони почали розміновувати будівлі і збирати документи, які були залишені в поспіху. Рамзес підняв на острові український прапор.

Поки військові були на березі, погода погіршилася. На зворотному шляху до материка бурхливі хвилі вивели з ладу два мотори їхнього човна, а потім перевернули його, змусивши пересісти на надувний човен без мотора, лише з веслами.

Човен віднесло в море, в напрямку газових бурових установок, де були розміщені російські війська.

Військові провели ніч, постійно вичерпуючи воду, яка через борти потрапляла човна, і використовували насос, щоб підтримувати човен в надутому стані. Їх врятували після 28 годин у морі.

Острів Зміїний дав Україні плацдарм у Чорному морі і кинув рятівний круг економіці, оскільки відновилися мільярдні експортні поставки зерна.