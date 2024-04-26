У п’ятницю, 26 квітня, відбудеться зустріч високопоставлених представників оборонних відомств Контактної групи з питань оборони України (у форматі «Рамштайн»).

Про це повідомляє Укрінформ.

Це буде вже 21 засідання «Рамштайну», перша зустріч такого формату відбулася два роки тому, 22 квітня 2022 року.

На цьому засіданні йтиметься, зокрема, про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли країна перебувала в очікуванні рішень про американську підтримку.

На початку квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО більше долучатиметься до координації зусиль у рамках Контактної групи оборони України у форматі «Рамштайн» для підвищення ефективності у постачанні зброї та військового обладнання, яких Україна потребує на полі бою.