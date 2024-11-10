Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

“Перш за все слова вдячності всім нашим воїнам, які забезпечують удари наших дронів. Кожен бачить, як це працює. Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу. Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Я дякую Службі безпеки України та хлопцям із Сил спеціальних операцій. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають”, – сказав український лідер.

Також Зеленський нагадав про важливість роботи бійців СБУ на фронті та сказав, скільки російських танків було знищено їх силами.

“Важливі зусилля всіх, хто знищує російську техніку на фронті. Зокрема, тільки спецпризначенці СБУ й тільки російських танків знищили вже більш ніж тисячу триста. Кожен восьмий знищений Україною російський танк – на рахунку хлопців з СБУ. Я вдячний і воїнам Головного управління розвідки. Всім підрозділам, які виконують завдання й на сході нашої держави – у боях і в тилу ворога. Дякую!” – наголосив Президент України.