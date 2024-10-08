Тепер військові зможуть самостійно визначати, хто отримуватиме виплати у разі їх зникнення безвісти або потрапляння в полон.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

За зміни до закону “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” № 11407 в другому читанні й в цілому проголосував 301 депутат.

“Вони (військові – ред.) зможуть самостійно визначати членів сімʼї або осіб, яким буде здійснюватися виплата у разі їх зникнення безвісти чи потрапляння в полон”, — йдеться у повідомленні.

Якщо військовослужбовець не складе особисте розпорядження на випадок полону, грошове забезпечення виплачуватимуть рівними частками:

дружині (чоловіку);

законним представникам малолітніх (неповнолітніх) дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від їх віку);

батькам військовослужбовців (крім дітей, батьків та інших осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, які позбавлені батьківських прав, за умови що ці права не були поновлені);

повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам), законним представником яких є військовослужбовець, у загальному розмірі, що не перевищує 20%.

Проте це не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини або дезертирували.