Подібну картину, за словами військових, можна побачити майже в усьому Покровському районі.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, якому військові надали кадри цих фортифікацій.

Повідомляється, що якість багатьох укріплень недостатня для довгострокової оборони. При цьому відзначаються і надійніші позиції, проте там немає достатньої кількості бійців для їхнього утримання. Подібна ситуація із фортифікаціями спостерігається в усьому Покровському районі, наголошують військові.

“Проаналізувавши супутникові знімки, можна побачити намагання вибудувати інженерно-фортифікаційні споруди (ІФС), навіть присутні взводно-опорні пункти. Але їх якість залишає бажати кращого і довго на таких позиціях оборону не потримаєш. А є й позиції, до яких підійшли виважено, але там просто немає кому стояти”, — наголосили військові.

Раніше DeepState писав про те, що російські війська випалюють та розбивають будинки в Гірнику. Таким чином ворог готується до штурму міста, паралельно обходячи його з півночі.