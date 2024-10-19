Неправдива інформація підриває довіру суспільства до державних інституцій і Сил оборони України, а також підбурює та розхитує суспільно-політичну ситуацію всередині країни.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Сухопутних військ України.

За словами військових, попри широку інформаційно-просвітницьку кампанію, яку проводить держава для пояснення мобілізаційних заходів, почастішали випадки поширення викривленої та неперевіреної інформації стосовно проведення мобілізації.

Неправдива інформація призводить до нагнітання соціальних настроїв серед населення та, як наслідок, зриву мобілізації громадян України до лав Сил оборони України, наголошують в Сухопутних військах.

В ЗСУ нагадали, що в Україні заборонені:

будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог щодо мобілізаційних заходів;

поширення неправдивої інформації, спрямованої на підрив безпекових заходів держави;

надання будь-яких оцінювальних суджень без чіткої їх аргументації та вірогідних фактів і їх поширення через різноманітні канали (особливо Інтернет-медіа) з корисливою метою.

Всі вищевказані дії, за словами військових, слугують лише одній єдиній меті — підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому.

Командування Сухопутних військ ЗСУ вкотре закликає громадян України, медіа всіх форм власності та приналежності, інтернет-блогерів – послуговуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією.

“Всі, без виключення, комунікаційні структурні підрозділи Оперативних командувань, частин та підрозділів Сухопутних військ, ТЦК та СП працювали, працюють і будуть працювати в режимі 24/7 заради належної інформаційної підтримки і зворотного зв’язку та до нашої спільної Перемоги”, – наголосили військові.

Водночас у Сухопутних військах наголосили, що всі наявні порушення з боку самих ТЦК і СП не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ. Кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України.