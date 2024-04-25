Цю інформацію опублікувало Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.
За даними командування, американські військові відбили дві атаки хуситів, знищивши чотири ударні дрони та балістичну ракету.
“Корабель коаліції успішно вразив одну протикорабельну балістичну ракету над Аденською затокою. Ракета, ймовірно, була націлена на судно MV Yorktown, що йде під прапором США, з 18 американськими й чотирма грецькими членами екіпажу.
Ні США, ні комерційні судна не повідомили про травми”, — йдеться у повідомленні.
Аналіз показав, що ракета та дрони становили пряму загрозу для США, міжнародної коаліції та торгових суден у регіоні. Ці дії знищення повітряних цілей хуситів були здійснені для захисту свободи судноплавства та забезпечення безпеки міжнародних вод для судів США, коаліції та торгових суден.
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