Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов.

«Вони будуть готові воювати в Україні з 1 листопада»,- сказав він.

Також голова розвідки додав, що зараз близько 11000 військовослужбовців, що прибули з Північної Кореї навчаються на сході Росії. За його словами, вони будуть використовувати російську боєприпаси та техніку. На його думку, перші 2600 солдатів відправляться в Курську область, решта – невідомо.

«Зараз ми не маємо повної картини», — повідомив очільник ГУР.

  • Бійці ГУР “зачистили” лісовий масив на Харківщині та взяли в полон російських військових.
  • Громадяни з подивом довідались про те, що в складі ГУР діють суто комерційні заклади.
  • Буданов нагородив бійців, які звільнили завод у Вовчанську.

 

 