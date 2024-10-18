Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов.
«Вони будуть готові воювати в Україні з 1 листопада»,- сказав він.
Також голова розвідки додав, що зараз близько 11000 військовослужбовців, що прибули з Північної Кореї навчаються на сході Росії. За його словами, вони будуть використовувати російську боєприпаси та техніку. На його думку, перші 2600 солдатів відправляться в Курську область, решта – невідомо.
«Зараз ми не маємо повної картини», — повідомив очільник ГУР.
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