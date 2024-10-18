Кирило Буданов підтвердив, що Росія готує близько 11 тис. військовослужбовців Північної Кореї - з 1 листопада вони закінчать підготовку і будуть готові прийняти участь у війні.

Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов.

«Вони будуть готові воювати в Україні з 1 листопада»,- сказав він.

Також голова розвідки додав, що зараз близько 11000 військовослужбовців, що прибули з Північної Кореї навчаються на сході Росії. За його словами, вони будуть використовувати російські боєприпаси та техніку. На його думку, перші 2600 солдатів відправляться в Курську область, решта – невідомо.

«Зараз ми не маємо повної картини», — повідомив очільник ГУР.