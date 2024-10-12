Кім Чен Ин пообіцяв “повну підтримку” російському президенту Володимиру Путіна в його боротьбі проти України. До кінця 2024 року Росія може відправити на передову в Україну кілька тисяч північнокорейських піхотинців.

Про це пише The Washington Post із посиланням на південнокорейських і українських чиновників.

Видання зазначає, що представник української військової розвідки на умовах анонімності сказав, що “кілька тисяч” північнокорейських солдатів піхоти зараз проходять навчання в Росії й можуть бути направлені на лінію фронту в Україні до кінця цього року.

Посадовець сказав, що північнокорейські офіцери вже знаходяться на території окупованої Росією України, щоб спостерігати за російськими військами та вивчати поле бою, але Київ ще не бачив жодних північнокорейських підрозділів, які воюють.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков у четвер, 10 жовтня, відкинув заяви про те, що Пхеньян відправляє своїх військових воювати в Україну, назвавши їх «обманом».

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен назвав повідомлення про те, що північнокорейські війська допомагають росіянам, “дуже ймовірними” під час недавнього засідання Національної асамблеї, додавши, що за очікуваннями Сеула, Пхеньян надішле більше персоналу для підтримки військових зусиль Росії.

“Росія та Північна Корея мають угоду, яка в основному є військовим альянсом, тому дуже ймовірно, що Північна Корея надішле додаткові війська”, — сказав Кім.