Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, тепер захисники і захисниці можуть надсилати та отримувати вантажі до 30 кг у прифронтових відділеннях всього за 1 гривню.

Йдеться про Сумську, Харківську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Для використання послуги необхідно згенерувати штрихкод у застосунку “Армія+” і показати його оператору відділення. Кожен військовий може скористатися послугою до трьох разів на місяць.