Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За її словами, тепер захисники і захисниці можуть надсилати та отримувати вантажі до 30 кг у прифронтових відділеннях всього за 1 гривню.
Йдеться про Сумську, Харківську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.
Для використання послуги необхідно згенерувати штрихкод у застосунку “Армія+” і показати його оператору відділення. Кожен військовий може скористатися послугою до трьох разів на місяць.
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