Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
У межах застосунку раніше проводилося опитування щодо процедури подання таких рапортів. Воно стало найпопулярнішим серед усіх проведених в “Армія+”, зібравши близько 18 тисяч відповідей. На основі отриманих даних було вирішено спростити та вдосконалити процес.
Новий сервіс дозволить військовим швидко та без бюрократичних перешкод подавати інформацію про виконання бойових завдань. З моменту затвердження рапорту винагорода буде виплачуватися протягом 72 годин.
“Держава має бути швидким і людяним сервісом, а армія сучасною та ефективною”, — наголосила Черногоренко.
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