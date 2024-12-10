Невдовзі військовослужбовці отримають можливість подавати електронні рапорти для отримання винагороди за знищену техніку через додаток "Армія+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У межах застосунку раніше проводилося опитування щодо процедури подання таких рапортів. Воно стало найпопулярнішим серед усіх проведених в “Армія+”, зібравши близько 18 тисяч відповідей. На основі отриманих даних було вирішено спростити та вдосконалити процес.

Новий сервіс дозволить військовим швидко та без бюрократичних перешкод подавати інформацію про виконання бойових завдань. З моменту затвердження рапорту винагорода буде виплачуватися протягом 72 годин.

“Держава має бути швидким і людяним сервісом, а армія сучасною та ефективною”, — наголосила Черногоренко.