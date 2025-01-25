Згідно з новим порядком, військовослужбовці матимуть можливість безоплатно здавати та зберігати свої репродуктивні клітини у медзакладах, що надають послуги із застосування допоміжних репродуктивних технологій. Така можливість буде доступна військовим Збройних Сил України та працівникам інших структур, які беруть участь у бойових діях чи здійснюють заходи з нацбезпеки.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

“Рішення спрямоване на забезпечення права військових на збереження репродуктивного здоров’я та права на біологічне батьківство (материнство) попри ризики, пов’язані з військовою службою, що передбачене законом”, — пояснили у відомстві.

За рішенням уряду, безоплатно зберігати репродуктивні клітини зможуть:

– військовослужбовці Збройних сил;

– працівники інших органів, які беруть участь у бойових діях чи здійснюють заходи з національної безпеки.

Скористатися послугою із забору та подальшого зберігання біологічного матеріалу можна в будь-якому закладі, який має для цього можливості та укладений договір із НСЗУ.

Крім того, захисники, які раніше здали репродуктивні клітини та зберігали їх за власні кошти, можуть звернутися до закладу із заявою і надалі робити це безоплатно.

Процедура відбуватиметься так, що спершу командир частини має направити бійця на медичне обстеження в лікарні. Після перевірки стану здоров’я за заявою військовослужбовця та направленням лікуючого лікаря в медзакладі проведуть забір репродуктивних клітин з подальшим зберіганням.

У 2025 році для проєкту з державного бюджету виділили 190 млн гривень. Однак у МОЗ зауважили, що військовослужбовці поки не можуть скористатися цією можливістю, адже уряд має затвердити порядок використання цих коштів, а НСЗУ – укласти з медзакладами договори.

Очікується, що перелік установ, де проводитимуть безоплатний забір та зберігання біологічних матеріалів захисників, оприлюднять згодом.