Українські військові знищили у противника дві самохідні артилерійські установки “Піон” неподалік Горлівки на Донеччині.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” (ОСУВ “Хортиця”).

У неділю, 27 жовтня, стало відомо, що відразу дві самохідні артилерійські установки великої потужності 2С7 “Піон” знищили бійці батальйону безпілотних систем. Це сталося в глибокому тилу ворога, за 25 км від лінії фронту, біля окупованого міста Горлівка.

“Піони” якраз рухалися на вогневу позицію. Ворожу техніку разом з боєкомплектом було знищено влучними снайперськими скидами з дрона-”бомбера” Nemesis. Корегування удару здійснювали аеророзвідники об’єднаної штурмової бригади Нацполіції “Лють”, – йдеться у дописі.

Військові додали, що 2С7 “Піон” – це 203-мм самохідна артилерійська установка, яка здатна знищувати противника на відстані до 47,5 кілометрів.