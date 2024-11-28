Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Лідерами за використанням “Армія+” також стали:

  • Сили спеціальних операцій — 96% частин активно використовують застосунок.
  • Десантно-штурмові війська — 93% частин впровадили цифрову систему опрацювання рапортів.

“За менше ніж місяць у нас змінилась трійка лідерів за інтеграцією Армія+. І це схоже на справжнє змагання у ЗСУ, хто перший переведе всі свої частини на роботу в цифровому форматі”, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Особливу увагу вона приділила також Оперативному командуванню “Захід” Сухопутних військ, де, як і у ВМС, усі частини почали опрацьовувати рапорти через застосунок.