Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Лідерами за використанням “Армія+” також стали:
- Сили спеціальних операцій — 96% частин активно використовують застосунок.
- Десантно-штурмові війська — 93% частин впровадили цифрову систему опрацювання рапортів.
“За менше ніж місяць у нас змінилась трійка лідерів за інтеграцією Армія+. І це схоже на справжнє змагання у ЗСУ, хто перший переведе всі свої частини на роботу в цифровому форматі”, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Особливу увагу вона приділила також Оперативному командуванню “Захід” Сухопутних військ, де, як і у ВМС, усі частини почали опрацьовувати рапорти через застосунок.
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