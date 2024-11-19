Сьогодні, 19 листопада, Київський апеляційний ухвалив рішення залишити під вартою військовослужбовця Сергія Гнезділова, якому висунуто підозру в дезертирстві.

Про це повідомляє hromadske.

Вказано, що апеляцію захисту на рішення Печерського райсуду, який відправив військовослужбовця на гауптвахту до 12 грудня, відхилили. Прокурор заявив, що райсуд визнав підозру обґрунтованою, а тримання під вартою є необхідним.

Адвокат Гнезділова наполягав на зміні запобіжного заходу на альтернативний, що не передбачає тримання під вартою, та просив визнати затримання військового незаконним. Проте суддя заявила, що це питання підлягає розгляду слідчим суддею.

На засіданні були присутні знайомі Гнезділова, журналісти та учасники руху за встановлення чітких термінів військової служби. З собою вони мали плакати з гаслами: “Поверніть права захисникам”, “Протест не дорівнює порушення закону”, “Твоя воля сильніша за політичну” тощо.

Понад десять людей висловили бажання взяти військового на поруки, втім, їхні клопотання суд також відхилив.