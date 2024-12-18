США продовжують надавати військову підтримку Україні - її вистачить до кінця 2025 року.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

“Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року”, – заявив він.

Водночас Міллер не розкрив конкретні деталі щодо залишків фінансування, які залишилися у межах великого пакету допомоги, затвердженого Конгресом США навесні.

Речник пояснив, що ці питання перебувають у компетенції Пентагону, який займається обліком і розподілом допомоги.

Адміністрація Байдена продовжує підтверджувати свою підтримку Україні, хоча багато деталей щодо фінансових залишків та подальших поставок залишаються нерозкритими. Це свідчить про тривалу відданість Вашингтона у сприянні обороноздатності України в умовах війни.