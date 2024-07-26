Військовополонені з Азовсталі, які пережили теракт в колонії Оленівки, вперше вийшли на зв'язок зі своїми рідними. З одним із них росіяни записали інтерв'ю.

Про це розповіли на брифінгу “Голос з полону. Врятуйте наших рідних” дружини полонених.

Ганна Лобова та Анастасія Гондюл, а також Марія Алєксєєвич розповіли на загал, що їм у Telegram подзвонили з полону їхні чоловіки. Як з’ясувалося пізніше, з ними знімали інтерв’ю російські медійники, щоб викласти на YouTube.

На брифінгу по черзі вмикали шматок з відео кожного з українських полонених.

Усі вони змучені, повторюють майже однакове звернення до Зеленського: «Пане президенте, поміняйте нас, ми хочемо побачити рідних. Нам незрозуміло, чому це питання два роки не розв’язується. Ми бачимо, що обміни відбуваються, ми теж на це чекаємо».

Анна Лобова, дружина захисника Маріуполя Олега Лобова, який зазнав важких поранень під час теракту в Оленівці, розповіла, що коли почалось повномасштабне вторгнення, їхній донечці був 1 місяць. Зараз вона просить, аби Україна допомогла влаштувати найріднішим людям перше побачення.

“Не так давно нам дали можливість поспілкуватись з чоловіком. Його записували на інтерв’ю. Найважчим і несподіваним моментом став дзвінок до родини. Олег не зміг нічого про себе розповісти, лише питав про нас. Бо, уявіть собі, три роки невідомості. Він навіть не знав, де ми й чи ми взагалі живі”, – розповіла жінка.

Перед початком повномасштабного вторгнення у подружжя народилась донечка і батько її майже не бачив. На момент 24 лютого Марії був усього 1 місяць.

“Під час цього дзвінка, він вперше почув свою дитину. І це були не слова “привіт, тату”, а страшенний плач, бо вона злякалась. Чоловік це чув і в нього також з’явились сльози. Побачити він її так і не зміг через поганий зв’язок”, – пригадує Анна Лобова.

Жінка звернулась до президента з проханням повернути її дитині батька.

“Двоє найрідніших людей зараз живуть, нічого не знаючи один про одного, як чужі люди. Вони заслуговують на своє перше побачення і знайомство один з одним”, – зазначила вона.

Олег пройшов оборону Маріуполя, втратив брата-близнюка під час оборони цього міста, перебрався на Азовсталь, продовжив там оборону. Виконав наказ, який надала йому українська сторона – вийшов у полон з обіцянкою, що їх обміняють. Натомість третій рік разом з іншими побратимами досі там.

“Під час цього інтерв’ю Олег не озвучив жодного поганого слова ані про своє командування, ані про державні органи. І на запитання, як він думає, чого його не обмінюють, відповів: “Так, наші люди тримаються, але всьому є межа”.

Марія Алєксєєвич, дружина Сергія Алєксєєвича також вже 26 місяців чекає на обмін чоловіка. Воїн три місяці обороняв Маріуполь, вийшов у полон 16 травня 2022 року в надії на дотримання домовленостей.

“Тоді говорили про термін 3-4 місяці. Але вже понад 26 місяців мій чоловік разом зі своїми побратимами утримуються в російській тюрмі”, – наголосила дружина Марія Алєксієвич.

Одружились вони під час оборони Маріуполя 27 квітня, коли були пекельні бої, дистанційно.

“Пане президенте, подивіться на очі мого чоловіка, скільки в цих очах надії, болю й очікування. Віри в те, що його не забули й обміняють. Мені боляче на нього дивитись, бо він був підірваний під час теракту в Оленівці. Зараз з двома пораненнями утримується в російському полоні 3 рік”.

Чоловік Анастасії Гондюл – Артем Гондюл у відео звертається до Володимира Зеленського з питанням – чому Україна і досі не визволяє їх з полону і чи вони не заслуговують того, аби їх обміняли.

“Сьогодні ми побачили, що вони тримаються і чекають обміну. На початку липня мене разом з іншими дружинами почали шукати на російських телеграм-каналах. Повідомили про стан чоловіка і що він хоче зі мною поговорити. Згодом, за кілька тижнів мені подзвонив чоловік по відеодзвінку. Він сказав, що чекає і просив, щоб син його не забував. А наша дитина просить показати на відео тата, аби почути й пам’ятати його голос” – розповіла Анастасія.

Брат жінки не дочекався чоловіка з полону. Він разом з нею боровся за його повернення.Так само кажуть дружини військовополонених, померло багато батьків, які так і не дочекались повернення з полону своїх дітей.