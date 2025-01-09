Військовослужбовець "Азову" Давид Касаткін, відомий під позивним "Хімік", висловив свої думки щодо можливого змінення суспільного ставлення до військовослужбовців після завершення війни в Україні.

Про це сказав в інтерв’ю Янині Соколовій.

Він зауважив, що подібна тенденція вже спостерігалася після активних бойових дій 2014-2015 років.

“Зараз пройде 5-10 років і все, люди вже будуть на шиї сидіти у військових, пинати їх і тому подібне. Те ж саме було у 2014-2015 роках. У 2018 році на військових вже дивились ось так”Фу, військовий”. Так, розумієте?” — сказав “Хімік”.

За словами Касаткіна, це є однією з причин, чому він не покладає великих надій на позитивні зміни в суспільному сприйнятті військових після війни.

“Тому я не надіюсь на щось добре, я просто виконую свою роботу. Як чоловік дію, так би мовити”, — додав він.