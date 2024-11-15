У застосунку Армія+ з’явилася нова функція, яка дозволяє військовослужбовцям Збройних Сил України подати рапорт на зміну місця служби, мінімізувавши бюрократичні кроки та скоротивши час очікування.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

“Для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я”, – йдеться у повідомленні.

Подання рапорту не вимагає командирської згоди, оскільки запит автоматично спрямовується до Кадрового центру ЗСУ, який розглядає його протягом 72 годин. Лише у певних випадках, таких як переведення між тиловими або бойовими бригадами, кадровий центр може звернутися до командирів для погодження. Згода також є обов’язковою, якщо військовий займає офіцерську посаду.

У разі відмови у переведенні застосунок Армія+ відразу інформує військових про причини. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2024 року №1291, рапорт не прийматимуть, якщо військовий служить у частині менше 6 місяців або з часу попереднього переведення з його ініціативи минуло менше року.