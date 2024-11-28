Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що 22 листопада 2024 року російські військові здійснили наступ на позиції Збройних Сил України поблизу села Петрівка в Покровському районі. У ході штурму четверо українських захисників були змушені здатися в полон. Проте окупанти одразу після цього відкрили вогонь і розстріляли їх з автоматичної зброї.

“Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин”, – наголошують у прокуратурі.

Донецька обласна прокуратура спільно з ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування обставин трагедії, а також ідентифікацію осіб, причетних до цього звірства.

Нагадуємо, сьогодні стало відомо, що 24 листопада 2024 року поблизу села Новодарівка Пологівського району російські окупанти стратили ще п’ятьох українських військових. Цей інцидент також є частиною низки жорстоких злочинів російських військових, які порушують всі норми гуманітарного права.