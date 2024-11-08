Військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волині викрито у співпраці з російськими спецслужбами під час воєнного стану.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що 29-річного старшого солдата завербували у вересні 2024 року. Він передавав російським агентам інформацію про особовий склад та керівництво ТЦК, дислокацію військових частин, засоби протиповітряної оборони та інші важливі об’єкти на Волині.

Для зв’язку з РФ він використовував месенджери та отримував винагороду у криптовалюті, яку згодом виводив на власні банківські рахунки.

Під час обшуку у його помешканні виявили технічні пристрої з доказами підривної діяльності. Наразі підозрюваного взято під варту та відсторонено від посади.

За процесуального керівництва Волинської спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону йому повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

В Офісі генпрокурора зауважили, санкція за державну зраду передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.