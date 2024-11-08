Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Слідство встановило, що 29-річного старшого солдата завербували у вересні 2024 року. Він передавав російським агентам інформацію про особовий склад та керівництво ТЦК, дислокацію військових частин, засоби протиповітряної оборони та інші важливі об’єкти на Волині.
Для зв’язку з РФ він використовував месенджери та отримував винагороду у криптовалюті, яку згодом виводив на власні банківські рахунки.
Під час обшуку у його помешканні виявили технічні пристрої з доказами підривної діяльності. Наразі підозрюваного взято під варту та відсторонено від посади.
За процесуального керівництва Волинської спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону йому повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
В Офісі генпрокурора зауважили, санкція за державну зраду передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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