У столиці розгорівся скандал навколо ресторану Noice, де 12 січня військовослужбовцю відмовили в обслуговуванні. За словами працівника закладу, це рішення було ухвалене керівництвом ресторану.

Про це повідомив військовий, який побажав залишитися анонімним, виданню OBOZ.UA.

Захисник розповів, що він зайшов до закладу близько 21:30, щоб випити кави, але на вході його зупинила охорона та сказала, що власник забороняє пускати військових.

У відео, яке поширило видання, працівник ресторану підтверджує, що відмовляється обслуговувати військового за наказом керівництва.

“На жаль, за всієї поваги, я не можу. Мені заборонили обслуговувати”, — сказав він.

Після інциденту у ресторан приїхали правоохоронці, які констатували, що військовий був тверезим і не вчиняв правопорушень. Проте після перевірки поліцейські поїхали.

За словами військового, це вже не перший випадок прояву зневаги з боку керівництва ресторану. Кожного разу, коли на території закладу з’являються військові, громадянин Туреччини Айхан Оздемір викликає поліцію Оболонського району та охоронців, оскільки використовує приміщення ресторану як особистий офіс для проведення зустрічей, при цьому постійно спілкується російською мовою.

На своїй сторінці в Instagram заклад розповів, що з ними “сталася неприємна ситуація” і пообіцяв надати офіційне роз’яснення пізніше, попросивши не вестись на провокативну інформацію.

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження та з’ясовують усі обставини конфлікту.