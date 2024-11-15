Уряд України ухвалив зміни до двох постанов, що регламентують виплати для військовослужбовців та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях на території Росії.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з новими правилами, на період дії воєнного стану, захисникам, які воюють на території Росії, нараховуватиметься додаткова винагорода в розмірі 100 тис. грн на місяць, пропорційно часу, проведеному в бойових діях та заходах на території РФ. Окрім цього, передбачена одноразова виплата в розмірі 70 тис. грн за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Додаткові 100 тис. виплачуватимуть і службовцям рядового, і начальницького складу ДСНС, Національного антикорупційного бюро та поліцейським, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки та оборони на території Росії.

Накази про виплату додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн поширюються і на військових, які через поранення, контузію чи каліцтво, отримане під час служби в РФ, лікуються або перебувають у відпустці для лікування.

У разі загибелі військових, які виконували бойове завдання на території Росії, членам їхніх родин виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн.