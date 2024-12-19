Серед українців зафіксовано високий рівень довіри до військових в Україні, але з деякими суттєвими відмінностями в оцінці різних категорій військових.

Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою “Рейтинг”.

За результатами опитування, військовослужбовцям ТЦК довіряють лише 29% респондентів, тоді як 67% не довіряють цій категорії військових.

Найвищий рівень недовіри до військових ТЦК спостерігається серед мешканців західних та пограничних областей, а також серед молодшого покоління та чоловіків.

Кому з військових довіряють найбільше

Найвищі показники довіри стосуються ветеранів АТО, які зараз знову воюють — 96%, а 91% довіряють ветеранам поточної війни. Також 88% довіряють ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.

Водночас довіра до військових ЗСУ, які служать на передовій, становить 94%, а тим, хто служить у тилу — 76% (не ТЦК).

Соціологічна група “Рейтинг” провела опитування 5–6 грудня 2024 року серед 1000 респондентів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також районів, де на момент дослідження не було доступу до українського мобільного зв’язку. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.