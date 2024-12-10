Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“Йому інкриміновано жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у квітні 2022 року під час окупації села Макіївка Сватівського району Луганщини підозрюваний разом із іншими військовими РФ провів так звану “зачистку”. Старосту села та її чоловіка викрали, утримували в штабі, облаштованому в гімназії, і схиляли до співпраці. Жінку били струмом, наносили удари трубою, тримали прикутою кайданками до батареї. Чоловіка відпустили раніше, а жінку катували до пізнього вечора.

Досудове розслідування триває, ідентифікуються інші причетні до злочину особи. Раніше за цим випадком до 11 років ув’язнення заочно засуджено командира зведеного загону росгвардії у складі чеченського спецзагону “Ахмат”, який керував “зачистками”.