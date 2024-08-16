Про це пише “Судово-юридична газета”.

Цими змінами уточнено вимоги до повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у частині присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці.

Також визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів “Оберіг”, у тому числі за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема, з використанням його мобільного додатка.

За словами Міноборони, мобільним додатком електронного кабінету військовозобовʼязаного є “Резерв+”.

Отже, за допомогою “Резерв+” можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК, яка сформована через Реєстр “Оберіг”.

Крім того, Уряд визначив статус повісток на бланку та повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у тому числі у роздрукованому вигляді) та їх юридичної сили.

У порядку також врегульовано визначення адреси надсилання повістки резервісту або військовозобов’язаному, який уточнив свої персональні дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, і уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою.

Текст змін до постанови 560 поки не опублікований.