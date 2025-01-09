Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроєкт, який стосується процедури обліку призовників і добровольців. За законопроєкт №12076 проголосували 298 депутатів.

Про це повідомляє Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Документ передбачає можливість для хлопців, яким у рік постановки на облік виповнюється 17 років, обирати зручний спосіб реєстрації – особисто в територіальних центрах комплектування або онлайн через електронний кабінет. Це нововведення спрощує процедуру та дозволяє незалежність від місця проживання.

Особливу увагу приділено правилам для жінок. Ухвалені поправки закріплюють, що жінки можуть стати на військовий облік лише за власним бажанням.

“Ще раз: проходження базової військової підготовки для жінок буде тільки добровільним і після того, щоб ставали на військовий облік теж виключно добровільно. Ніякої мобілізації жінок не буде”, – наголосив Олексій Гончаренко.

Крім того, законом передбачено обов’язкове проходження медичного огляду перед початком практичних занять з базової військової підготовки, що має на меті забезпечення безпеки та здоров’я призовників.