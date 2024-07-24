Військовий Владислав разом із дружиною поїхав у свою відпустку відпочити в Карпатах. Проте на станції в селі Кваси їх "забрали" прикордонники та завезли за десятки кілометрів для "перевірки" — спершу у прикордонний відділ, а згодом до ТЦК. Чоловіка відпустили лише за вісім годин.

Про це розповіла дружина військового, журналістка Олеся Котубей-Геруцька.

За її словами, о 09:30 на платформі у селі Кваси Закарпатської області її чоловіка Влада зупинили правоохоронці та прикордонники, щоб перевірити документи. Військовий показав УБД й дозвіл на відпустку. Подружжя також назвало мету і маршрут свого походу, хоча, як зазначила Олеся, у прикордонній зоні вони не перебували.

Далі, як пише дівчина, її чоловікові сказали “проїхати” у прикордонне село Ділове, за 36 кілометрів від місця, де вони вийшли з поїзда.

Коли вони приїхали на місце, чоловіка забрали у відділ прикордонної служби, але її з ним не пропустили, оскільки вона “жінка”, відправивши “пити каву в магазин”. За словами дівчини, їй довелося чекати на вулиці біля місцевого Будинку культури.

Згодом чоловік зателефонував Олесі й розповів, що його “кудись везуть”. Дружина військового зв’язалася з ужгородською Військовою службою правопорядку, яка повідомила, що Влад у Хустському ТЦК, за 70 кілометрів від Ділового, куди подружжя привезли з Квасів.

Військового відпустили лише о 17:49. За словами Олесі, назад до Ділового Влада не змогли привезти, а сказали, що доставлять його у селище Солотвино.

Дівчина каже, що це друга й остання відпустка цього року. Вона засмучена, що її зіпсували цією “перевіркою”.

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у коментарі hromadske пояснила, що в прикордонній зоні розширилися обмеження на перебування туристів.

Тому, за її словами, прикордонники “ретельно”, але “толерантно” перевіряють усіх військовозобов’язаних, які перебувають у прикордонній зоні.