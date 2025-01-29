Правоохоронці ідентифікували російського військового, який організував депортацію 21-річної жительки Харківської області до Бєлгорода, де понад рік утримував її в неволі, ґвалтував і систематично бив.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та Нацполіція .

Підозрюваний – військовослужбовець 1 мотострілецького полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії західного військового округу зс рф, який брав участь у захопленні Ізюмщини.

За даними слідства, навесні 2022 року окупант увірвався до будинку в Ізюмському районі, де мешкала дівчина з родиною, і, погрожуючи вогнепальною зброєю, зґвалтував її. Пізніше він повторив цей злочин.

Після цього військовий наказав двом іншим окупантам з позивними “Ібрагім” та “Мага” вивезти дівчину до Бєлгорода.

У червні 2022 року вони змусили її зібрати речі та документи, погрожуючи розстрілом усієї родини. Через пункт пропуску “Веригівка” її передали підозрюваному, який привіз її до квартири в Бєлгороді.

“Щоб дівчина не втекла, вікна та балкон були облаштовані залізними ґратами, вхідні двері — завжди зачинені на замок”, – встановили слідчі.

Через систематичне насильство вона намагалася вкоротити собі віку, випивши борну кислоту.

Врешті їй вдалося втекти після затримання окупанта військовою службою правопорядку рф за ухилення від служби. Зараз вона перебуває в Україні.

Підозрюваному заочно інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.