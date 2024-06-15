Український військовий Євген Ієвлєв вважає, що російські загарбники зосередили зусилля на прориві Часового Яру на Донеччині. Також у планах окупантів вихід на трасу Костянтинівка — Покровськ.

Про це він сказав в ефірі Київ24 у суботу, 15 червня.

“Наш підрозділ тримає смугу оборони на Горлівському напрямку з лютого 2023 року. Два місяці тому, коли ворог взяв Авдіївку, для нас було питання, чи піде ворог на нас в лобову. Якщо DeepState подивитися, то буде видно, що ворог намагається зробити певне оточення наших військ і вийти на трасу Костянтинівка — Покровськ і прорвати Часів Яр”, — розповів військовий.

Водночас Ієвлєв запевнив, що попри постійні штурми окупантів Часового Яру, серйозних переваг противник там не має. Він зазначив, що росіяни мають локальні успіхи, але це дуже далеко до того оточення, про яке мріють загарбники.

“На нашому напрямку ворог тримає техніку, але відтягнув її на глибину. Я сам працюю у взводі БпЛА, тому не залишається нічого, окрім як розбирати тим, що у нас є, літальними засобами, лінію фронту ворога, яка стоїть перед нами”, — додав Ієвлєв.